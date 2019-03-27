Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 14:32

Футбол. Клуб украинской Премьер-лиги лишился главного тренера

Футбол. Клуб украинской Премьер-лиги лишился главного тренера - Фото
Василий Сачко (фото - ФК "Ворскла")

Руководство "Ворсклы" и Василий Сачко досрочно расторгли контракт

Реклама
Реклама

Футбольный клуб высшей лиги Украины, обладатель Кубка Украины 2009 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Украины "Ворскла" сообщил об отставке главного тренера Василия Сачко. Об этом говорится на сайте клуба

Такое решение было принято после встречи руководства "Ворсклы" с Сачко. Стороны решили досрочно разорвать контракт.

Реклама

Сачко был тренером "Ворсклы" с июня 2013 года. В течение этого периода команда трижды выступала в еврокубках. В прошлом футбольном сезоне команда стала бронзовым призером в украинской Премьер-лиге. 

Читайте также: Старейший футбольный клуб Украины приостановил выступления

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, ворскла, премьер-лига, василий сачко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 