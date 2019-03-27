Футбол. Клуб украинской Премьер-лиги лишился главного тренера

Василий Сачко (фото - ФК "Ворскла")

Футбольный клуб высшей лиги Украины, обладатель Кубка Украины 2009 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Украины "Ворскла" сообщил об отставке главного тренера Василия Сачко. Об этом говорится на сайте клуба

Такое решение было принято после встречи руководства "Ворсклы" с Сачко. Стороны решили досрочно разорвать контракт.

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Сачко был тренером "Ворсклы" с июня 2013 года. В течение этого периода команда трижды выступала в еврокубках. В прошлом футбольном сезоне команда стала бронзовым призером в украинской Премьер-лиге.

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