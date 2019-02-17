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17.02.2019, 09:08

Старейший футбольный клуб Украины приостановил выступления

Старейший футбольный клуб Украины приостановил выступления - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кропивницкий ФК "Зирка" заявил о снятии команды с чемпионата Украины в Первой лиге

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Старейший футбольный клуб Украины "Зирка" (Кропивницкий) не будет продолжать выступления в весенней части чемпионата Украины в Первой лиге. Об этом говорится в официальном заявлении команды.

"ФК "Зирка" сообщает, что профессиональная команда клуба снимается с Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/2019 и не будет принимать участие в весенней части чемпионата среди команд Первой лиги", - сказано в сообщении. 

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Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров в комментарии порталу Footboom.com сказал, что к нему не обращались со стороны клуба и призвал подождать до понедельника.

"Могу сказать одно: за кропивницкий клуб мы еще поборемся. И ставить точку в этом вопросе как минимум рано", - сказал он.

С декабря 2018 года по февраль текущего команду покинули семь футболистов - прекратили сотрудничество или закончился контракт. Все игроки клуба получили статус свободных агентов.

В то же время клуб продолжит выступления на юношеском уровне в Высшей лиге.

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В турнирной таблице после 17 матчей "Зирка" занимала последнее место в Первой лиге, набрав всего 4 очка.

"Зирка" была основана 29 октября 1907 года и является самым старым футбольным клубом Украины. Во времена СССР команда никогда не выступала в Первой лиге, но трижды побеждала в Кубке Украины (1953, 1973, 1975), и взялв бронзу чемпионата Украины (1955).

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Теги: футбол, чемпионат украины, зирка, первая лига
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