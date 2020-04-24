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Футбол. Легендарный игрок "Металлиста" завершил карьеру

Футбол. Легендарный игрок "Металлиста" завершил карьеру - Фото
Марко Девич (скриншот видео Ukrainian Assosiation of Football, YouTube)
24.04.2020, 14:50

Лучший бомбардир в истории "Металлиста" Марко Девич завершил карьеру и хотел бы сыграть прощальный матч в Харькове

Легендарный нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич завершил карьеру профессионального футболиста. Об этом спортсмен рассказал в интервью телеканалу Футбол.

"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" (последний клуб Девича, - ред.) истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов", - поделился 36-летний спортсмен.

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Девич сказал, что хотел бы провести прощальный матч в Харькове, но не уверен, что это получится.

"Наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", - сказал футболист.

Он также добавил, что сейчас учится на тренера, но не исключает, что может стать и футбольным агентом.

СПРАВКА. Марко Девич – легендарный форвард харьковского "Металлиста": фанаты называли "первым после Бога". Он провел в команде семь сезонов, выиграл пять бронзовых и одну серебряную медаль, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Чемпионом Украины он становился в составе донецкого "Шахтера" в сезоне 2012/13, но в основе у "горняков" так и не закрепился.

Получив в 2008 году украинское гражданство (Девич – серб по происхождению) стал выступать за сборную Украины. Вместе с ней играл на домашнем Евро-2012 и забил исторический гол в ворота сборной Англии, который судья не заметил и не засчитал, лишив Украину путевки в плей-офф.

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Марк Сировой
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