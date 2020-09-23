Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" — "Гент": где и когда смотреть матч

Украинский клуб лишился троих основных нападающих. На позиции форварда, вероятнее всего, сыграет Владислав Супряга

Сегодня киевское "Динамо" сыграет первый поединок с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21. Матч состоится в 22:00 по киевскому времени на стадионе Геламко Арена в Бельгии.

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В прошлом квалификационном раунде киевляне сумели пройти нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0. Бельгийцы выиграли у австрийского "Рапида" со счетом 2:1, победным голом отличился украинский форвард Роман Яремчук.

В отличии от прошлого раунда, команды будут играть два матча: первый — на выезде для Динамо, а второй — дома в Киеве. Последний раз киевляне попадали в групповой раунд лишь в сезоне 2016/2017.

Сайт UA-Football отмечает, что у Динамо не сыграют: Фран Соль, Денис Попов, Артем Беседин, Назарий Русин, Александр Тымчик. Таким образом, "Динамо" прилетело в Бельгию только с одним номинальным нападающим — Владиславом Супрягой. Артем Кравец накануне покинул команду, Фран Соль травмирован и близок к тому, чтобы покинуть команду, Артем Беседин дисквалифицирован, а Назарий Русин не готов к матчу.

Перед прошлым матчем "Гента" в ЛЧ команду покинул тренер Ласло Болони. Ранее у румынского специалиста был конфликт с украинцем Яремчуком, из-за чего тот не входил в стартовый состав. Сейчас же, вероятнее всего, Роман выйдет, но тут может сыграть тренерский фактор. Отмечается, что "Гент" временно возглавляет неопытный специалист Вим де Деккер.

"Динамо" и "Гент" дважды встречались за историю: произошло это в сезоне —2010/11. Киевляне добыли тогда две победы — 3:0 и 3:1.

Матч будет показывать телеканал Футбол 2.

Станислав Стороженко

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