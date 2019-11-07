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Футбол. Лига Европы: "Динамо" и "Копенгаген" снова сыграли вничью

Футбол. Лига Европы: "Динамо" и "Копенгаген" снова сыграли вничью - Фото
Динамо - Копенгаген (Фото: EPA)
07.11.2019, 22:19

Обе команды продолжают удерживать лидерство в своей группе

Киевское "Динамо" снова не сумело обыграть датский "Копенгаген" в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Выездная для киевлян игра завершилась ничейным результатом. Команды обменялись голами в каждом из таймов: счет в начале игры открыл игрок хозяев Йенс Стаге, а ближе к концу поединка (70-я минута) его сравнял Беньямин Вербич. Хорошая возможность для гола была у "динамовцев" и раньше, однако Виктор Цыганков не супел реализовать пенальти.

После этой игры команды продолжают лидировать в группе B, имея в активе по шесть очков. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с шведским "Мальме". Игра состоится 28 ноября.

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динамо Копенгаген футбол Лига Европы
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