Футбол. Лига Европы: "Динамо" и "Копенгаген" снова сыграли вничью

Динамо - Копенгаген (Фото: EPA)

Киевское "Динамо" снова не сумело обыграть датский "Копенгаген" в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Выездная для киевлян игра завершилась ничейным результатом. Команды обменялись голами в каждом из таймов: счет в начале игры открыл игрок хозяев Йенс Стаге, а ближе к концу поединка (70-я минута) его сравнял Беньямин Вербич. Хорошая возможность для гола была у "динамовцев" и раньше, однако Виктор Цыганков не супел реализовать пенальти.

После этой игры команды продолжают лидировать в группе B, имея в активе по шесть очков. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с шведским "Мальме". Игра состоится 28 ноября.

24 октября киевляне уже встречались с "Копенгагеном" на НСК Олимпийский, тогда матч закончился аналогичным результатом.

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