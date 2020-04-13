Футбол. Лигу чемпионов и Лигу Европы доиграют в один круг, без болельщиков – СМИ

Ассоциация европейских клубов (ECA) и Европейский футбольный союз (УЕФА) достигли соглашения по завершению нынешнего сезона и о формате завершения еврокубков, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Cadena Ser.
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Отмечается, что игры еврокубков восстановят после завершения национальных чемпионатов – это может произойти в середине или в конце августа.
Ожидается, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей и в один круг.
Предполагается, что такой план завершения сезона-2019/20 позволит начать новый сезон в сентябре.
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