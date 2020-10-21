Футбол. Луческу отреагировал на поражение "Динамо" в матче с "Ювентусом"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что туринский "Ювентус" был сильнее и заслуженно выиграл

В матче с туринским "Ювентусом" футболисты киевского "Динамо" могли бы лучше сыграть в обороне. Об этом заявил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя вчерашний проигрыш команды, передает пресс-служба клуба.

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Луческу отметил, что для анализа игры понадобится много времени.

"Выиграла команда, которая была более сильной и опытной, имела другой уровень техники. Мы допустили две ошибки и получили два гола из-за отсутствия опыта. Могли сыграть в обороне и получше. Возможно, 0:2 – это слишком много для такой игры", – отметил Луческу.

Он считает, что в конце матча "Динамо" заслуживало забить, но в целом "Ювентус" был сильнее и заслуженно выиграл.

"Я доволен игрой в целом, но недоволен ошибкой на 46-й минуте. Этот гол полностью изменил картину на футбольном поле. Мы выходили, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть эту игру. Мы это сделали, но слишком поздно", – добавил Луческу.

Он считает, что теперь нужно сконцентрироваться на матче чемпионата и игре с "Ференцварошем" на выезде.

20 октября "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграло "Ювентусу" со счетом 0:2.

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Арина Толина

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