Футбол. Матч "Шахтер" – "Интер" пройдет в Киеве с болельщиками
В сектора стадиона пустят не более 15% от количества болельщиков, может вместить НСК "Олимпийский"
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" (Донецк) – "Интер" (Милан) состоится 27 октября на НСК "Олимпийский" со зрителями. Об этом сообщает сайт Шахтера.
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ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины о проведении матча со зрителями с учетом эпидситуации заболеваемости коронавирусом.
"Во время проведения матча принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, который может вместить НСК "Олимпийский", – отмечается в сообщении.
Начало матча в 19:55.
- 21 октября донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выиграл у "Реал Мадрида" со счетом 3:2.
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