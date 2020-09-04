Футбол. Месси не хочет судиться и останется в "Барселоне"

Футболист не хочет подавать в суд на клуб, а выплатить 700 млн евро за уход не может

Капитан "Барселона" и лучший бомбардир всех времен 33-летний Лионель Месси сказал, что останется в клубе – через 10 дней после заявления о намерении уйти. Об этом сообщает Goal.

"Я думал и был уверен, что могу уйти, – сказал Месси. – Президент всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, останусь или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня".

Спортсмен сказал, что продолжить играть в "Барселоне", потому что условие, которое поставил клуб – выплата 700 млн евро за уход, невозможно выполнить.

"Был другой способ – подать в суд, – добавил он. – Я бы никогда не пошел в суд против "Барсы", потому что это клуб, который я люблю... Это клуб всей моей жизни".

Теперь Месси будет готовиться к началу сезона под руководством нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана, поскольку клуб восстанавливается после тяжелого сезона 2019-20, в котором ему не удалось выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов или выйти в финал Кубка Испании.

Ранее Месси заявил "Барселоне" о своем желании покинуть клуб после почти двух десятилетий игры за испанскую команду. Произошло это после после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2.

Ранее Месси "Барселоне" о своем желании покинуть клуб после почти двух десятилетий игры за испанскую команду. Произошло это после после "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2. В технический секретарь "Барселоны" заявил , что в клубе не хотят расставаться с футболистом и пытаются убедить его не уходить из команды.

В технический секретарь "Барселоны" , что в клубе не хотят расставаться с футболистом и пытаются убедить его не уходить из команды. 2 сентября сообщалось, что Месси близок к переходу в английский "Манчестер Сити" за 700 миллионов евро.

Наталия Медведева

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