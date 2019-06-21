Футбол. Нападающий сборной Испании завершает карьеру

Фернандо Торрес (фото - EPA)

Нападающий сборной Испании и нескольких ведущих европейских клубов Фернандо Торрес принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Об этом он сообщил в Twitter.

23 июня 35-летний нападающий объявит об этом официально.

Торрес выходил на поле за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси" и "Милан". Последний сезон он провел в японском клубе "Саган Тосу". Там же, в Японии, он и даст пресс-конференцию, посвященную своему уходу из футболы.

За сборную Испании Торрес отыграл 110 матчей и забил 38 мячей. В ее составе форвард выигрывал чемпионат мира в 2010 году и дважды - чемпионат Европы в 2008 и 2012 гг.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна присоединится к штабу главного тренера "горняков" Луиша Каштро.