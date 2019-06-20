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20.06.2019, 11:45

Футбол. В "Шахтер" возвращается его легенда

Футбол. В "Шахтер" возвращается его легенда - Фото
Дарио Срна (фото - EPA)

Дарио Срна возвращается в "Шахтер" - в тренерский штаб к Луишу Каштро

Бывший капитан донецкого футбольного клуба "Шахтер" присоединится к штабу главного тренера горяков Луиша Каштро. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

"Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 кубков и 8 Суперкубков Украины", - напоминает клуб.

Вчера, 19 июня, сообщалось, что центральный защитник "Шахтера" Иван Ордец подписал контракт с московским "Динамо". Контракт рассчитан на три года. Ранее футболист играл также за мариупольский "Ильичевец". 

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Теги: футбол, шахтер, Дарио Срна
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