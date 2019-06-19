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19.06.2019, 10:55

Футбол. Платини выпустили из-под стражи

Футбол. Платини выпустили из-под стражи - Фото
Мишель Платини (фото - EPA)

Бывшего главу УЕФА сегодня освободили из-под стражи

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи. Об этом сообщает AFP.

Слушания по делу продолжались несколько часов. Платини отрицал правонарушения. Его адвокаты заявили, что факты дела ему неизвестны и что в конце концов Платини отпустили без предъявления обвинения.

Вчера, 18 июня, Платини начали допрашивать французские следователи в рамках расследования возможной коррупции при предоставлении Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

По данным французских СМИ, следователей интересовала встреча Платини в Елисейском дворце 23 ноября 2010 года с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и нынешним эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

23 января 2016 года спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил Платини от футбола на четыре года. Сразу после этого решения Платини заявил, что уходит в отставку с поста президента УЕФА. На этой должности он находился с января 2007 года.

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Теги: футбол, мишель платини, уефа
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