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Футбол. Потерял фартовый медальон перед финалом Лиги Европы – тренер "Днепра"

Футбол. Потерял фартовый медальон перед финалом Лиги Европы – тренер "Днепра" - Фото
Мирон Маркевич (скриншот видео Вацко Live, YouTube)
29.05.2020, 09:07

С экс-тренера "Днепра" Маркевича перед финалом Лиги Европы сорвали курточку с фартовым медальоном. Но сам поединок он оценивает с точки зрения футбола

Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич рассказал в интервью телеканалу Футбол, что потерял фартовый медальон после победного полуфинала с "Наполи" в Лиге Европы сезона 2014/15.

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"Хотелось куда-то бежать. Болельщики прорвались на поле, я даже не помню, как с меня сняли куртку. Дело не в куртке, а в том, что внутри был фартовый медальон. Мне его подарили в детской больнице", - сказал тренер.

В то же время он сказал, что "Днепр" был состоявшейся командой, а шансы на победу в финале были равны, но на стороне испанской "Севильи" сыграл опыт.

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"Шансы были 50 на 50. "Севилья" - команда опытная. Им удалось поймать нас на ошибке. Я уже не знал, как Севилья нам может забить, ведь до конца основного времени оставалось 12 минут, но сами виноваты", - объяснил тренер.

По словам Маркевича, после проигранного финала в раздевалке было тихо, он успокоил футболистов и сказал, что они играли достойно.

  • В сезоне 2014/2015 "Днепр", находясь в статусе аутсайдера, обыграл "Наполи" в полуфинале Лиги Европы, однако в финальном поединке уступил "Севилье" со счетом 2:3. После этого сезона у клуба начались финансовые трудности и вскоре "Днепр" покинул элитный дивизион украинского футбола.

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Марк Сировой
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Севилья Лига Европы днепр финал наполи Мирон Маркевич медальон
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