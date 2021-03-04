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Футбол. Прошла жеребьевка полуфинала Кубка Украины – кто с кем сыграет

04.03.2021, 11:52
Футбол. Прошла жеребьевка полуфинала Кубка Украины – кто с кем сыграет - Фото
Кубок Украины по футболу (фото - пресс-служба УАФ)

В полуфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет с "Агробизнесом" (Волочиск, Хмельникая область), а луганская "Заря" с "Александрией" из Кировоградской области. Жеребьевку транслировали на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

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Матчи полуфинала Кубка Украины состояться в конце апреля. Финал турнира запланирован на 12 мая в Тернополе.

Вчера состоялись матчи 1/4 финала. "Агробизнес" сенсационно выбил донецкий "Шахтер". Команда из Хмельницкой области победила гранда украинского футбола в экстра-тайме (1:0).

"Динамо" в четвертьфинале обыграло "Колос" из Ковалевки (0:0, 4:3 в серии пенальти), "Александрия" – "Днепр-1" (1:1, 4:3 в серии пенальти), а "Заря" – "Верес" (2:1).

  • 26 февраля украинские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" сыграет с римской "Ромой", которую тренирует экс-наставник "горняков" Пауло Фонсека. А киевское Динамо – с испанским "Вильярреалом" из одноименного города.

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Марк Сировой
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