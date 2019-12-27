Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Роналду: Напился и плакал после финала Евро-2016

Футбол. Роналду: Напился и плакал после финала Евро-2016 - Фото
Криштиану Роналду в финале Евро-2016 (скриншот видео zBorges7, YouTube)
27.12.2019, 13:56

По словам футболиста, он не пьет, но после победы позволил себе бокал шампанского, от которого опьянел

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что победа на Чемпионате Европы в 2016 году стала самой важной в его карьере и он переживал сильные эмоции во время и после финала. Об этом он сообщил в интервью DAZN Italy, передает Goal.

"В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и напился. Я не шучу! Во время финала я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского – и тут же опьянел. Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным. Для меня это самый важный трофей", - поделился звездный игрок.

Смотрите также: Футбол. Суркис не пустил чемпионов мира на церемонию награждения

Напишите нам
финал шампанское сборная португалии криштиану роналдо криштиано роналдо евро-2016 напился
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 