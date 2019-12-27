Футбол. Роналду: Напился и плакал после финала Евро-2016

Криштиану Роналду в финале Евро-2016 (скриншот видео zBorges7, YouTube)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что победа на Чемпионате Европы в 2016 году стала самой важной в его карьере и он переживал сильные эмоции во время и после финала. Об этом он сообщил в интервью DAZN Italy, передает Goal.

"В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и напился. Я не шучу! Во время финала я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского – и тут же опьянел. Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным. Для меня это самый важный трофей", - поделился звездный игрок.

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