Футбол. Сборная Украины обыграла Ирландию в матче Лиге наций УЕФА

Сборная Украины в первом для себя матче Лиги наций обыграла команду Ирландии с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает Суспильне.

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Из-за насыщенного графика матчей главный тренер сборной Александр Петраков решил выпустить почти полностью резервный состав. Исключением стал защитник Виталий Миколенко, который в третий раз провел на поле 90 минут.

В первом тайме дальним ударом гол забил Тарас Качараба. Однако гол отменили из-за офсайда у Артема Довбика, который ассистировал защитнику.

На старте второго тайма на поле появился Виктор Цыганков. И почти сразу же он открыл счет со штрафного удара.

Украина стартует в Лиге наций, набирая три очка.

Несмотря на победу, Украина не идёт лидером в турнирной таблице группы. В параллельном матче Шотландия одолела Армению 2:0 и за счет этого стала лидером.

Турнирная таблица

Шотландия – 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей) Украина – 3(1), 1:0 Армения – 3(2), 1:2 Ирландия – 0(2), 0:2

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Вадим Ребрина

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