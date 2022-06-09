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Футбол. Сборная Украины обыграла Ирландию в матче Лиге наций УЕФА

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 00:00
Футбол. Сборная Украины обыграла Ирландию в матче Лиге наций УЕФА - Фото
Фото: EPA

Сборная Украины в первом для себя матче Лиги наций обыграла команду Ирландии с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает Суспильне.

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Из-за насыщенного графика матчей главный тренер сборной Александр Петраков решил выпустить почти полностью резервный состав. Исключением стал защитник Виталий Миколенко, который в третий раз провел на поле 90 минут.

В первом тайме дальним ударом гол забил Тарас Качараба. Однако гол отменили из-за офсайда у Артема Довбика, который ассистировал защитнику.

На старте второго тайма на поле появился Виктор Цыганков. И почти сразу же он открыл счет со штрафного удара.

Украина стартует в Лиге наций, набирая три очка.

Несмотря на победу, Украина не идёт лидером в турнирной таблице группы. В параллельном матче Шотландия одолела Армению 2:0 и за счет этого стала лидером.

Турнирная таблица

  1. Шотландия – 3 очка (1 матч), 2:0 (разница мячей)
  2. Украина – 3(1), 1:0
  3. Армения – 3(2), 1:2
  4. Ирландия – 0(2), 0:2

Читайте также: Украина выиграла у Шотландии и приблизилась к Чемпионату мира. Осталось обыграть Уэльс

Вадим Ребрина
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футбол лига наций
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