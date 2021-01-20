Футбол. Сборную Украины пополнил тренер из Италии: он работал в "Реале" и "Наполи"

Тренерский штаб сборной Украины по футболу пополнил 32-летний итальянец Луиджи Ночентини. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Отмечается, что Ночентини – специалист по тактико-технической аналитике. В 2015-18 годах он помогал в "Эмполи" и "Наполи" известному итальянскому тренеру Маурицио Сарри. В 2019-м работал в скаутской системе мадридского "Реала", а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб украинского СК "Днепр-1".

В сборной Украины он займет должность тренера-аналитика, передает УАФ. Он будет следить и собирать информацию о кандидатах во взрослую и молодежные сборные, а также координировать подготовку все юношеских сборных.

Ночентини станет третьим итальянцем в штабе сборной Украины, главному тренеру Андрею Шевченко уже помогают Мауро Тассоти и Андреа Мальдера, которые ранее работали в "Милане". В штаб также входят испанец Педро Луис Харо Регуера (до этого работал в "Атлетико" Мадрид, "Реале", "Днепре", "Малаге") и легендарный украинский вратарь Александр Шовковский (первый тренерский опыт).

Сборная Украины сыграет три контрольных поединка перед Евро-2020. Смотрите расписание матчей.

На Евро украинцы сыграют в группе С со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Марк Сировой

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