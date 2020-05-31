Футбол. "Шахтер" победил "Динамо" в матче Премьер-лиги

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Футболисты донецкого "Шахтера" одержали победу над киевским "Динамо" со счетом 3:1 в игре 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

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На 37-й минуте первый мяч в ворота противника забил динамовец Виталий Буяльский с подачи Георгия Цитаишвили.

Через две минуты Марлос сравнял счет, а на 67-й минуте забивает второй гол.

Третий мяч в ворота "Динамо" отправил Маркос Антонио на 74-1 минуте.

Матч проходил на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей.

Сегодня сообщалось, что матч "Карпаты" Львов - "Мариуполь" отменили из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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