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Футбол. "Шахтер" получил техпобеду в отмененном матче и вплотную приблизился к "Динамо"

17.12.2020, 14:29
Футбол.
Поле в Кропивницком (Фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Донецкому "Шахтеру" присудили техническую победу (3:0) в отмененном матче против "Ингульца" из поселка Петрово Кировоградской области. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Контрольно-дисциплинарный комитет решил, что "Ингулец" не подготовил поле для приема домашнего матча с "Шахтером", который должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком.  "Ингульцу", кроме технического поражения, также присудили и обязательный денежный взнос – 50 000 грн.

"Шахтер" после технической победы набирает 29 очков и вплотную приближается к лидеру чемпионата Украины – киевскому "Динамо", которое имеет в активе 30 очков.

  • Матч "Шахтер" – "Ингулец" отменили в день проведения игры, 13 декабря. В донецком клубе заявили, что поле было неготово и был высокий риск травмирования игроков. Телеканал Футбол уточнял, что поле подмерзло и на нем присутствовал лед.

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Марк Сировой
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