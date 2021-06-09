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Футбол. Шевченко назвал топ-игроков сборной Украины перед Евро-2020

09.06.2021, 15:24
Футбол. Шевченко назвал топ-игроков сборной Украины перед Евро-2020 - Фото
Андрей Шевченко (фото Павла Кубанова, УАФ)

Полузащитники сборной Украины по футболу Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко – топ-игроки. Об этом заявил главный тренер команды Андрей Шевченко для промо-материала УЕФА перед Евро-2020.

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По его словам, у сборной есть ключевые игроки: в каждой линии, начиная с вратаря Андрея Пятова, присутствуют футболисты с опытом.

"Вне всяких вопросов, я считаю, что Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – игроки топ-уровня", – заявил Шевченко.

Тренер отметил, что Малиновский провел очень хороший сезон в итальянской "Аталанте", а Зинченко – был близок к победе в Лиге чемпионов с английским "Манчестер Сити".

"Очень важно, чтобы эти игроки подошли к игре как в хорошем психологическом, так и физическом состоянии", – добавил Шевченко.

  • Сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в это воскресенье,13 июня, матчем против сборной Нидерландов. На групповом этапе украинцы также сыграют с Северной Македонией и Австрией.
  • Чемпионат Европы должен был состояться в 2020-м, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Он пройдет в разных городах континента, а не одной-двух странах, как это было ранее.

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Марк Сировой
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Александр Зинченко андрей шевченко сборная украины андрей ярмоленко сборная руслан малиновский евро-2020
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