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26.03.2019, 10:14

Футбол. Шевченко о победе в Люксембурге: Повезло, но мы заслужили

Футбол. Шевченко о победе в Люксембурге: Повезло, но мы заслужили - Фото
Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Андрей Шевченко сказал, что автогол помог Украине выиграть в матче отбора на Евро-2020, "но везение нужно заслужить"

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Национальная сборная Украины по футболу заслужила на победу в матче против Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. Об этом заявил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции, передает ФФУ.

"Самое главное сегодня - результат. Также огромное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Их присутствие помогло ребятам бороться до конца. В итоге Цыганков заработал штрафной, после которого мы вышли вперед. Да, был автогол, но везение нужно заслужить", - заявил он.

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Шевченко сделал комплимент Люксембургу, отметив, что "эта сборная умеет играть в футбол", а "неплохие быстрые игроки" создали украинцам "большие проблемы". По его словам, от люксембуржцев "всегда можно ожидать сюрпризов" и игра была сложной.

"Конечно, я не ожидал столь тяжелого второго поединка. Было допущено много ошибок, ребята в какой-то степени потеряли структуру игры. Но они верили в себя до конца и боролись, пусть кому-то и не хватало сил", - сказал тренер. "Нам повезло, и мы выиграли этот матч", - добавил он.

Вчера, 25 марта, сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Люксембурга - все решил автогол Родригеса в свои ворота на последней минуте добавленного времени.

В первом туре квалификации 2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла вничью (0:0) с действующим чемпионом Европы Португалией, которая не забила впервые за 19 домашних матчей. Люксембург одержал волевую победу над Литвой (2:1).

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Теги: футбол, андрей шевченко, люксембург, евро-2020, автогол
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