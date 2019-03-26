Футбол. Шевченко о победе в Люксембурге: Повезло, но мы заслужили

Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальная сборная Украины по футболу заслужила на победу в матче против Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. Об этом заявил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции, передает ФФУ.

"Самое главное сегодня - результат. Также огромное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Их присутствие помогло ребятам бороться до конца. В итоге Цыганков заработал штрафной, после которого мы вышли вперед. Да, был автогол, но везение нужно заслужить", - заявил он.

Реклама

Шевченко сделал комплимент Люксембургу, отметив, что "эта сборная умеет играть в футбол", а "неплохие быстрые игроки" создали украинцам "большие проблемы". По его словам, от люксембуржцев "всегда можно ожидать сюрпризов" и игра была сложной.

"Конечно, я не ожидал столь тяжелого второго поединка. Было допущено много ошибок, ребята в какой-то степени потеряли структуру игры. Но они верили в себя до конца и боролись, пусть кому-то и не хватало сил", - сказал тренер. "Нам повезло, и мы выиграли этот матч", - добавил он.

Вчера, 25 марта, сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Люксембурга - все решил автогол Родригеса в свои ворота на последней минуте добавленного времени.