Евро-2020. Люксембург - Украина: все решилось в последнюю минуту

Фото: EPA

Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 25 марта, провела второй поединок отборочного турнира чемпионата Европы-2020, в котором на стадионе "Жози Бартель" встретилась с командой Люксембурга.

Несмотря на постоянные атаки украинцев, игра заканчивалась со счетом 1:1. И лишь в последнюю из компесированных трех минут украинцы практически чудом смогли вырваться вперед.

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Первыми ворота соперника поразили люксембуржцы - гол забил Тюрель.

Ответный мяч не заставил себя ждать - уже через пять минут Виктор Цыганков принял пас Зинченко и точным ударом с ходу сравнял счет.

На 93-й минуте после навеса Малиновского со штрафного люксембуржец Родригес забивает в свои ворота - 2:1 в пользу Украины.

Следующие матчи в квалификации Евро-2020 сборная Украины проведет 7 и 10 июня во Львове против команд Сербии и Люксембурга.

Результаты других сегодняшних матчей: Черногория-Англия - 1:5, Косово-Болгария - 1:1, Франция-Исландия - 4:0, Андорра-Албания - 0:1, Турция-Молдавия - 4:0.

В первом туре квалификации 2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла вничью (0:0) с действующим чемпионом Европы Португалией, которая не забила впервые за 19 домашних матчей. Люксембург одержал волевую победу над Литвой (2:1).