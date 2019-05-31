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31.05.2019, 19:36

Футбол. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль": где и когда смотреть финал ЛЧ

Футбол. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль": где и когда смотреть финал ЛЧ - Фото
Фото: ЕРА

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Метрополитано в испанском Мадриде

Вечером 1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся два британские клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Метрополитано в испанском Мадриде.

Транслировать матч будет телеканал Футбол 1.

В случае победы "Тоттенхэма", это будет первый кубок клуба. Для "Ливерпуля" это может стать шестой победой в Лиге чемпионов.

29 мая состоялся финальный поединок Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Баку, в котором "Челси" обыграл "Арсенал".

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Теги: футбол, Ливерпуль, Лига чемпионов, Тоттенхэм
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