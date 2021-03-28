Футбол. Украина – Финляндия: где и когда смотреть матч

Сегодня, 28 марта, между сборными Украины и Финляндии состоится поединок в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

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Это будет домашний матч для Украины, команды встретятся в Киеве на НСК Олимпийском.

Обе сборные имеют по одному очку после первого тура. Ранее Украина сыграла вничью с Францией – 1:1, а Финляндия закончила матч с Боснией и Герцеговиной со счетом 2:2.

Матч Украина – Финляндия состоится в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Осенью 2020-го в товарищеском матче сборная Украины, ослабленная вспышкой коронавируса, проиграла Франции с рекордным счетом 7:1.

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Владислав Сердюк

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