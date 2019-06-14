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14.06.2019, 14:30

Футбол. Украина поднялась в рейтинге ФИФА

Футбол. Украина поднялась в рейтинге ФИФА - Фото
Фото: EPA

В рейтинге ФИФА Украина поднялась на три позиции

ФИФА обновила свой рейтинг национальных сборных. Лидером остется сборная Бельгии, сообщает сайт ФИФА.

На втором месте – сборная Франции, Бразилия сохранила за собой третье место.

На пятое место поднялась сборная Португалии – после победы в Лиге наций.

Сборная Украины после двух побед над Сербией и Люксембургом в отборе на Евро-2020 поднялась на три строчки и теперь занимает 24 место в списке.

Ранее сообщалось, что УЕФА завел дисциплинарное дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков во время матча отбора на Евро-2020 с командой Сербии. УЕФА также обвиняет организаторов матча во Львове в недостаточном освещении на стадионе.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция организации рассмотрит нарушения и вынесет решения 18 июля.

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Теги: ФИФА, футбол, рейтинг
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