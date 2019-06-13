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13.06.2019, 19:58

УЕФА завел дисциплинарное дело против сборной Украины

УЕФА завел дисциплинарное дело против сборной Украины - Фото
Фото: uefa.com

Дисциплинарное дело открыли из-за поведения украинских болельщиков на матче с Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций завел дисциплинарное дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков во время матча отбора на Евро-2020 с командой Сербии. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что болельщики сборной Украины использовали пиротехнику, бросали предметы на поле и блокировали проходы на трибунах.

УЕФА также обвиняет организаторов матча во Львове в недостаточном освещении на стадионе.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция организации рассмотрит нарушения и вынесет решения 18 июля.

Матч состоялся 7 июня. Украинская сборная победила со счетом 5:0.

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Теги: футбол, уефа, украинская сборная
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