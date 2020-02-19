Футбол. Украинскому клубу запретили регистрировать новых игроков

Фото - пресс-служба ФК Александрия

Футбольному клубу "Александрия" из одноименного города в Кировоградской области запретили регистрировать новых игроков. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе клуба.

Причина бана – задолженность прошлого руководства клуба. В "Александрии" не уточнили размер задолженности и длительность бана, однако намерены решить эту проблему – и зарегистрировать приобретенных в межсезонье новичков.

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Зимой ряды александрийцев пополнили: арендованный у "Динамо" Роман Вантух, экс-хавбек тираспольского "Шерифа" и луганской "Зари" Артем Гордиенко и левы вингер Богдана Мышенко, который перешел из "Торпедо" Жодино.

"Александрия" идет на пятом месте в украинской Премьер-лиге после осенней части сезона. До второго места, которое позволяет играть в квалификации Лиги чемпионов, – всего три очка. Первый матч второго круга запланирован на 3 февраля против коваливского "Колоса".

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