Футбол. "Александрия" 2:2 "Сент-Этьен": все голы - видео

"Александрия", представляющая Кировоградскую область, во второй раз сыграла в ничью с французским "Сент-Этьеном" в рамках группового этапа Лиги Европы.

По ходу встречи украинцы проигрывали в два мяча. На 24 минуте пенальти в ворота Юрия Панькива реализовал Хазри. А на 74 александрийцы пропустили, сразу же после неиспользованного убойного момента Кирилла Ковальца. В контратаке отличился Камара.

Читайте также: Футбол. "Динамо" 1:1 "Копенгаген": лучшие моменты и голы – видео

Однако подопечные Владимира Шаран не пали духом. На 84 минуте Денис Безбородько воспользовался неразберихой в штрафной площадке французов – и сократил расставание в счете. А уже в компенсированное время Максим Задерака по красивой дуге отправил мяч через голкипера, который слишком далеко отошел от ворот на выходе.

2:2! Команда из городка с населением 80 000 человек продолжает достойно выступать в дебютном еврокубковом сезоне!

Ранее невероятный камбэк в матче Лиги чемпионов против загребского "Динамо" совершил донецкий "Шахтер". Смотрите видео голов.

За день до матча около 100 французских и украинских ультрас устроили массовую драку в центре Львова - смотрите видео.

Читайте также: "Убей серба!" Украина попала в скандал из-за ультрас: видео

Видео: ASSE Officiel/YouTube

%MCEPASTEBIN%