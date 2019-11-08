Футбол. "Александрия" 2:2 "Сент-Этьен": все голы - видео

"Александрия", представляющая Кировоградскую область, во второй раз сыграла в ничью с французским "Сент-Этьеном" в рамках группового этапа Лиги Европы.
По ходу встречи украинцы проигрывали в два мяча. На 24 минуте пенальти в ворота Юрия Панькива реализовал Хазри. А на 74 александрийцы пропустили, сразу же после неиспользованного убойного момента Кирилла Ковальца. В контратаке отличился Камара.
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Однако подопечные Владимира Шаран не пали духом. На 84 минуте Денис Безбородько воспользовался неразберихой в штрафной площадке французов – и сократил расставание в счете. А уже в компенсированное время Максим Задерака по красивой дуге отправил мяч через голкипера, который слишком далеко отошел от ворот на выходе.
2:2! Команда из городка с населением 80 000 человек продолжает достойно выступать в дебютном еврокубковом сезоне!
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Видео: ASSE Officiel/YouTube
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