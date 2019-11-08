Футбол. "Динамо" 1:1 "Копенгаген": лучшие моменты и голы – видео

Киевское "Динамо" не смогло обыграть прямого конкурента по групповому этапу Лиги Европы - датский "Копенгаген".

Подопечные Алексея Михайличенко попытались резво начать матч, однако пропустили уже на четвертой минуте. Бенгтссон сделал подачу с левого фланга, голкипер киевлян Георгий Бущан вышел на перехват, однако ему помешали Сотириу и Виталий Миколенко. Вратарь выпустил мяч из рук – и Стаге без проблем переправил его в сетку. 1:0.

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Уже через 11 минут киевляне могли отыграться. Однако Виктор Цыганков не смог забить пенальти. Йонсен вытащил его удар из нижнего угла.

Динамо продолжало искать счастья у ворот копенгагенцев в течение практически всего матча. Отыграться "бело-синие" смогли лишь на 75 минуте. Беньямин Вербич обыгрался с Цыганковым перед штрафной – и прицельным ударом отправил мяч в дальний от вратаря угол. 1:1! Стоит отметить, что Вербич демонстративно не праздновал гол, поскольку ранее выступал за "Копенгаген".

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Таким образом, в группе В сохранился паритет. У команд в активе по шесть очков и лидирующие позиции. К ним уже вплотную подобрался шведский "Мальме", который набрал пят зачетных пунктов.

Ранее "Динамо" обыграло "Мальме", сыграло в ничью с "Лугано" и "Копенгагеном".

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Видео: Football Soccer HD/YouTube