Футбол. "Динамо" 1:1 "Копенгаген": лучшие моменты и голы – видео

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С таким же счетом закончилось и первое противостояние соперников

Киевское "Динамо" не смогло обыграть прямого конкурента по групповому этапу Лиги Европы - датский "Копенгаген". 

Подопечные Алексея Михайличенко попытались резво начать матч, однако пропустили уже на четвертой минуте. Бенгтссон сделал подачу с левого фланга, голкипер киевлян Георгий Бущан вышел на перехват, однако ему помешали Сотириу и Виталий Миколенко. Вратарь выпустил мяч из рук – и Стаге без проблем переправил его в сетку. 1:0.

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Уже через 11 минут киевляне могли отыграться. Однако Виктор Цыганков не смог забить пенальти. Йонсен вытащил его удар из нижнего угла.

Динамо продолжало искать счастья у ворот копенгагенцев в течение практически всего матча. Отыграться "бело-синие" смогли лишь на 75 минуте. Беньямин Вербич обыгрался с Цыганковым перед штрафной – и прицельным ударом отправил мяч в дальний от вратаря угол. 1:1! Стоит отметить, что Вербич демонстративно не праздновал гол, поскольку ранее выступал за "Копенгаген".

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Таким образом, в группе В сохранился паритет. У команд в активе по шесть очков и лидирующие позиции. К ним уже вплотную подобрался шведский "Мальме", который набрал пят зачетных пунктов.

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Видео: Football Soccer HD/YouTube

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Теги: динамо киев, Копенгаген, футбол, Лига Европы, пенальти, виктор цыганков, гол, беньями вербич, видео, ле
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