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05.06.2019, 19:52

Футбол. В ФИФА выбрали президента

Футбол. В ФИФА выбрали президента - Фото
Фото: EPA

Джанни Инфантино остается во главе Международной федерации футбола до 2023 года

На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Париже был избран президент федерации. Им стал Джанни Инфантино. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал он во время благодарственной речи. Инфантино будет занимать эту должность до 2023 года.

Впервые Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Он сменил на этом посту Зеппа Блаттера, который в декабре 2015 года был устранен из-за подозрений в причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.

"За три года и четыре месяца эта организация превратилась из токсичной, почти уголовной, в такую, какой она должна быть - в организацию, развивающую футбол, организацию, которая заботится о футболе", - подчеркнул президент ФИФА.

Он также обратил внимание на хорошие финансовые результаты ФИФА под его руководством, добавив, что организация вернула доверие партнеров. По его словам, за период его президентства доходы ФИФА выросли с $5 млрд до  $6,4 млрд, 83% из которых были получены во время финального этапа чемпионата мира 2018 года в России. Денежные резервы организации увеличились с одного до 2,75 миллиарда долларов.

В марте 2019-го ФИФА обвинили в получении многомиллионной взятки от Катара за право проведения чемпионата мира в 2022 году. ФИФА отвергла это обвинение.

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Теги: джанни инфантино, ФИФА, футбол
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