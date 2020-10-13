Футбол. В Киеве продлят время работы метро и общественного транспорта

Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча

В ночь на 14 октября ряд маршрутов общественного пассажирского транспорта будет работать на час дольше в связи с проведением футбольного матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании. Об этом сообщает КП Киевпастранс, передает пресс-служба КГГА.

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В частности, будет продлена работа маршрутов:

троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 31;

трамвайных – №№ 1, 8, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси – №№ 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

Работу метро также продлят на час.

Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания (с 23:30).

Последний поезд отправится из центра города около 01:15.

13 октября сборная Украины в Киеве сыграет со сборной Испании в рамках группы D элитного дивизиона Лиги наций УЕФА. Первый поединок в Мадриде украинцы проиграли со счетом 4:0.

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Арина Толина

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