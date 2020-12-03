Футбол. "Заря" обыграла британский "Лестер Сити", но вылетела из Лиги Европы

Луганская "Заря" обыграла британский "Лестер" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0, но перед последним туром потеряла шансы на дальнейшее участие в турнире.

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Единственный гол забил Аллахьяр Сайядманеш на 85-й минуте. Таким образом, луганская команда взяла реванш за поражение в первом туре, когда проиграла "Лестеру" со счетом 0:3.

После этой игры "Заря" набрала шесть очков и занимает третье место. В параллельном матче этой группы португальская "Брага" обыграла греческий АЕК. Таким образом, "Брага" и "Лестер" имеют по 10 очков, что делает невозможным продолжение выступлений "Зари" в Лиге Европы весной.

1 декабря донецкий "Шахтер" во второй раз в сезоне обыграл "Реал" – 2:0. Украинцы вышли на второе место в группе B Лиги чемпионов.

2 декабря киевское "Динамо" проиграло "Ювентусу" 3:0. Столичный клуб делит третье – четвертое места с венгерским "Ференцварошем".

Вадим Ребрина

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