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Футбол. "Заря" – "Шахтер": где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги

20.09.2020, 15:10
Футбол.
Жуниор Мораес и Марлос (фото - пресс-слуба ФК Шахтер Донецк)

Сегодня состоится игра между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером"

20 сентября в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги состоится матч между луганским футбольным клубом "Заря" и донецким "Шахтером".

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Матч состоится в Запорожье на стадионе Славутич Арена и начнется в 17:00. Игру в прямом эфире будут транслировать телеканал Униан, а также YouTube-канал Football Hub. 

После двух туров "Заря" занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Украины, а "Шахтер" после одного сыгранного матча находится на пятой строчке.

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Владислав Сердюк
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