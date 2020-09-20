Футбол. "Заря" – "Шахтер": где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги

Сегодня состоится игра между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером"

20 сентября в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги состоится матч между луганским футбольным клубом "Заря" и донецким "Шахтером".

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Матч состоится в Запорожье на стадионе Славутич Арена и начнется в 17:00. Игру в прямом эфире будут транслировать телеканал Униан, а также YouTube-канал Football Hub.

После двух туров "Заря" занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Украины, а "Шахтер" после одного сыгранного матча находится на пятой строчке.

11 сентября глава министерства здравоохранения Максим Степанов одобрил возвращение болельщиков на матчи международного уровня, в частности на поединки сборной Украины, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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Владислав Сердюк

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