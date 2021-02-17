Футбол. Звездный игрок "ПСЖ" повторил рекорд Андрея Шевченко в матче с "Барселоной"

Звезда "ПСЖ" Килиан Мбаппе в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" повторил рекорд легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко. Об этом сообщает статистический ресурс Opta Paolo.

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Мбаппе вчера сделал хет-трик в ворота "Барселоны", обеспечив "ПСЖ" уверенную победу со счетом 1:4. Он стал первым футболистом после Андрея Шевченко, которому удалось забить три гола в ЛЧ на домашнем стадионе "Барсы" – Камп Ноу.

Шевченко свой хет-трик на Камп Ноу оформлял в далеком 1997-м. Тогда киевское "Динамо" разгромило каталонцев со счетом 4:0 в матче группового этапа ЛЧ.

Вчера, 17 февраля, возобновилась Лига чемпионов. "Барселона" проиграла "ПСЖ" со счетом 1:4. За каталонцев с пенальти забил Лионель Месси, а за парижан хет-трик сделал Мбаппе и отметился голом Мойзе Кин.

В параллельном матче "Ливерпуль" на выезде обыграл "РБ Лейпциг". Голы на счету Мохаммеда Салаха и Садио Мане.

Сегодня в ЛЧ пройдут матчи "Порту" – "Ювентус" и "Севилья" – "Боруссия" Дортмунд.

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Марк Сировой

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