Лига чемпионов. "Порту" vs "Ювентус", "Севилья" vs "Боруссия": где и когда смотреть матчи

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" сыграет с "Ювентусом", а "Севилья" – с "Боруссией" Дортмунд. Время и каналы трансляций смотрите в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нынешние результаты "Порту" сейчас далеки от идеала: последние четыре матча драконы сыграли вничью, а последняя победа была аж 25 января. У "Ювентуса" – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти играх.

По данным УЕФА, у "Ювентуса" травмированы Бонуччи, Куадрадо и Артур, под вопросом – участие Дибалы. А вот главная звезда Криштиану Роналду – в строю. У "Порту" травмирован лишь защитник Нану, которого недавно отправил в нокаут российский вратарь Крицюк.

У "Севильи" сейчас победная серия из девяти матчей подряд. У "Боруссии" – две победы, два поражения и одна ничья в последних пяти играх.

Смотрите также: Футбол. В команде соперника "Динамо" – вспышка COVID-19, тренерский штаб не приедет в Киев

По данным УЕФА, в лазарете у испанского клуба – Акунья и Окампос, под вопросом – Хесус Навас. У Дортмунда травмированы Загаду и Пишчек, под вопросом – Менье, Дилейни, Бюрки и Торган Азар.

Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию матча "Порту" – "Ювентус" можно будет на канале Футбол 2, "Севилья" – "Боруссия" – на канале Футбол 1. Покажут матчи и на платформе MEGOGO.

Вчера Лига чемпионов возобновилась после зимней паузы. "ПСЖ" на выезде обыграл "Барселону" со счетом 1:4, а "Ливерпуль" победил в поединке с "РБ Лейпциг" – 0:2.

Смотрите также: "Маэстро". Футболист сборной Украины показал трюк и забил с нулевого угла – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.