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Футбол. В команде соперника "Динамо" – вспышка COVID-19, тренерский штаб не приедет в Киев

16.02.2021, 12:35
Футбол. В команде соперника
Во время мачта Динамо - Брюгге (Фото: EPA)
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У двух футболистов бельгийского "Брюгге" обнаружен COVID-19, еще один отправлен на самоизоляцию. Об этом пишет voetbalnieuws.be

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Сообщается, что коронавирус выявили у Стефано Денсвиля и Матея Митровича.

Помимо этого, у Шарля Де Кетелаэре также обнаружили подобные симптомы. Источники отмечают, что на прошлой неделе в клубе заразились еще несколько человек, однако они не контактируют с игроками.

ДОПОЛНЕНО В 12:30: На официальном сайте бельгийского клуба сообщается, что положительные результаты тестов получили главный тренер Брюгге Филипп Клеман, а также члены его тренерского штаба. 

Кроме того, подтвержденный случай COVID-19 и у Ханса Ванакена.

Руководить командой в еврокубковом противостоянии будет Рик Де Мил, его помощник – Тим Смолдерс.

Читайте также: За интервью. УАФ оштрафовала президента "Динамо" Суркиса 

Станислав Стороженко
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футбол динамо Лига Европы Брюгге коронавирус COVID-19
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