Футбол. В команде соперника "Динамо" – вспышка COVID-19, тренерский штаб не приедет в Киев

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У двух футболистов бельгийского "Брюгге" обнаружен COVID-19, еще один отправлен на самоизоляцию. Об этом пишет voetbalnieuws.be.

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Сообщается, что коронавирус выявили у Стефано Денсвиля и Матея Митровича.

Помимо этого, у Шарля Де Кетелаэре также обнаружили подобные симптомы. Источники отмечают, что на прошлой неделе в клубе заразились еще несколько человек, однако они не контактируют с игроками.

ДОПОЛНЕНО В 12:30: На официальном сайте бельгийского клуба сообщается, что положительные результаты тестов получили главный тренер Брюгге Филипп Клеман, а также члены его тренерского штаба.

Кроме того, подтвержденный случай COVID-19 и у Ханса Ванакена.

Руководить командой в еврокубковом противостоянии будет Рик Де Мил, его помощник – Тим Смолдерс.

19 февраля киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы, 18 февраля – донецкий "Шахтер" – с "Маккаби" из Тель-Авива.

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Станислав Стороженко

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