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За интервью. УАФ оштрафовала президента "Динамо" Суркиса

22.01.2021, 14:42
За интервью. УАФ оштрафовала президента
Игорь Суркис (Фото: пресс-служба ФК Динамо)

Украинская ассоциация футбола оштрафовала президента "Динамо" Киев Игоря Суркиса. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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Как сообщается, штраф наложен за "поведение, которое вредит репутации УАФ и футбола", а также нарушения Кодекса этики и честной игры УАФ. Контрольно-дисциплинарный комитет обнаружил эти нарушения в высказываниях Суркиса в интервью от 2 августа 2020 года.

Сумма штрафа – 50 000 грн, пишет УАФ. Однако наказание может быть строже в случае повторного нарушения.

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В УАФ не уточняют, какое именно интервью и какие именно высказывания стали основанием для штрафа. LIGA.net направила запрос в УАФ с просьбой раскрыть эту информацию.

Сейчас же известно, что 2 августа 2020-го Суркис давал интервью на канале 112 Украина. В нем он в частности назвал "негодяем" первого вице-президент УАФ Вадима Костюченко. Суркис также заявил, что якобы он "управляет судейством" в украинском футболе.

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Марк Сировой
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