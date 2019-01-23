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23.01.2019, 08:15

Футболист "Кардиффа": Кажется, самолет вот-вот развалится

Футболист "Кардиффа": Кажется, самолет вот-вот развалится - Фото
Эмилио Сала (фото - EPA)

Эмилиано Сала успел отправить пару сообщений перед тем, как его самолет пропал с радаров

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Аргентинский футболист и нападающий клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел, пропал с радаров над Ла-Маншем. Об этом пишет Goal.

"Привет, ребята, как дела? Я очень устал. Переделал кучу дел в Нанте... Сейчас я в самолете, который, кажется, вот-вот развалится, я лечу в Кардифф...", - сообщил футболист.

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"Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, возможно, придется послать кого-нибудь на поиски... Мне становится страшно!", – гласил следующее сообщение.

Затем самолет пропал с радаров авиадиспетчеров. Поисково-спасательная операция началась ночью рядом с Нормандскими островами. Утром ее возобновили.

В воде замечены несколько плавучих объектов, но пока нет подтверждения, что это может быть пропавший самолет.

Сала в минувшую субботу перешел в "Кардифф" из французского клуба "Нант" за рекордную для валлийцев сумму.

9 января 2019 года на востоке Франции исчез с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D.

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Теги: Эмилио Сала, происшествие, Кардифф Сити, авиа, ла-манш
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