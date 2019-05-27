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27.05.2019, 22:53

Хоккей. Журналист ошибся в оценке сборной и съел газету: видео

Хоккей. Журналист ошибся в оценке сборной и съел газету: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Финский репортер Филипп Саксен не верил в успех сборной своей страны и извинился за это

В Финляндии журналист Филипп Саксен съел полосу газеты со своей статьей, в которой  перед началом ЧМ-2019 по хоккею критиковал сборную Финляндии, которая в итоге стала чемпионом мира. Соответствующее видео журналист опубликовал у себя в Twitter. 

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Время извиниться и съесть свои слова", - сказал Саксен.

26 мая сборная Финляндии выиграла в финале чемпионата мира по хоккею у Канады со счетом 3:1.

Чемпионат мира по хоккею прошел с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Второе место завоевала Канада, а третье - у России. Сборные Франции и Австрии покинули элитный дивизион.

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Теги: хоккей, курьез
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