Хоккей. Журналист ошибся в оценке сборной и съел газету: видео

Фото: скриншот видео

В Финляндии журналист Филипп Саксен съел полосу газеты со своей статьей, в которой перед началом ЧМ-2019 по хоккею критиковал сборную Финляндии, которая в итоге стала чемпионом мира. Соответствующее видео журналист опубликовал у себя в Twitter.

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Время извиниться и съесть свои слова", - сказал Саксен.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 травня 2019 р.

26 мая сборная Финляндии выиграла в финале чемпионата мира по хоккею у Канады со счетом 3:1.

Чемпионат мира по хоккею прошел с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Второе место завоевала Канада, а третье - у России. Сборные Франции и Австрии покинули элитный дивизион.