Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.01.2019, 20:27

Игрок NBA отказался ехать на игру в ЕС, опасаясь турецких шпионов

Игрок NBA отказался ехать на игру в ЕС, опасаясь турецких шпионов - Фото
Фото: ЕРА

Уроженец Турции Энес Кантер является известным критиком президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Реклама
Реклама

Баскетболист нью-йоркской команды Knicks Энес Кантер заявил, что не поедет в Лондон на предстоящую игру NBA из-за опасений перед турецкими шпионами. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает издание, уроженец Турции Энес Кантер является известным критиком президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его уже задерживали в мае 2017 года в Румынии.

Реклама

Knicks сыграют с Washington Wizards в Лондоне на O2 Arena 17 января.

"Есть опасность, что меня там убьют. Поэтому я просто останусь здесь", - сказал 26-летний спортсмен.

Турецкий паспорт Кантера был аннулирован в 2017 году, по его словам, из-за политических взглядов.

В июне 2018 года в Турции выдали ордер на арест отца Кантера - профессора университета. Его обвинили в контактах с членами запрещенной организации.

"Я даже не могу поехать туда и просто сделать свою работу. Так что это довольно грустно", - добавил Кантер.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шпион, баскетбол, nba, Энес Кантер, Knicks
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 