Игрок NBA отказался ехать на игру в ЕС, опасаясь турецких шпионов

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Баскетболист нью-йоркской команды Knicks Энес Кантер заявил, что не поедет в Лондон на предстоящую игру NBA из-за опасений перед турецкими шпионами. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает издание, уроженец Турции Энес Кантер является известным критиком президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его уже задерживали в мае 2017 года в Румынии.

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Knicks сыграют с Washington Wizards в Лондоне на O2 Arena 17 января.

"Есть опасность, что меня там убьют. Поэтому я просто останусь здесь", - сказал 26-летний спортсмен.

Турецкий паспорт Кантера был аннулирован в 2017 году, по его словам, из-за политических взглядов.

В июне 2018 года в Турции выдали ордер на арест отца Кантера - профессора университета. Его обвинили в контактах с членами запрещенной организации.

"Я даже не могу поехать туда и просто сделать свою работу. Так что это довольно грустно", - добавил Кантер.