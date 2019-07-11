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11.07.2019, 18:05

Игрок ПСЖ возглавил рейтинг самых дорогих молодых футболистов

Игрок ПСЖ возглавил рейтинг самых дорогих молодых футболистов - Фото
Килиан Мбаппе (фото - EPA)

Издание Mysoccerex назвало Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом в возрасте до 21 года

Вингер ПСЖ и французской сборной Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии портала Mysoccerex.

Мбаппе оценен в 261,5 млн евро.

Первую пятерку, кроме него, составили: Джейдон Санчо ("Боруссия" (Дортмунд) – 120,3 млн евро, Маттейс де Лигт ("Аякс") – 74,5 млн евро, Кай Хавертц ("Байер") – 74,2 млн евро и Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 73,6 млн евро.

Кроме того, в десятке самых дорогих молодых футболистов оказались: Жоау Фелиш ("Атлетико") 71,8 млн евро, Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – 67,9 млн евро, Винисиус Жуниор ("Реал") – 60,2 млн евро, Кристиан Пулишич ("Челси") – 57,2 млн евро, Эдер Милитао ("Реал") – 54,6 млн евро.

Английский футбольный клуб "Вэст Хэм" к годовщине подписания контракта с украинским футболистом Андреем Ярмоленко опубликовал шутливое видео с запечатленными моментами за этот год. "Один год Ярмо, один год улыбок", - сказано в подписи к видео.

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Теги: футбол, рейтинг, Килиан Мбаппе
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