Игрок ПСЖ возглавил рейтинг самых дорогих молодых футболистов

Килиан Мбаппе (фото - EPA)

Вингер ПСЖ и французской сборной Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии портала Mysoccerex.

Мбаппе оценен в 261,5 млн евро.

Первую пятерку, кроме него, составили: Джейдон Санчо ("Боруссия" (Дортмунд) – 120,3 млн евро, Маттейс де Лигт ("Аякс") – 74,5 млн евро, Кай Хавертц ("Байер") – 74,2 млн евро и Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 73,6 млн евро.

Кроме того, в десятке самых дорогих молодых футболистов оказались: Жоау Фелиш ("Атлетико") 71,8 млн евро, Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – 67,9 млн евро, Винисиус Жуниор ("Реал") – 60,2 млн евро, Кристиан Пулишич ("Челси") – 57,2 млн евро, Эдер Милитао ("Реал") – 54,6 млн евро.

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