Крипак получил звание Героя Украины

Украинский пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом летних Паралимпийских игр в Токио-2020, получил звание Героя Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ в ходе встречи с участниками Паралимпиады.

Награду спортсмену вручили за "выдающиеся спортивные достижения, проявление самоотверженности и воли к победе, утверждение международного авторитета Украины".

Читайте также: Toyota приостановила работу беспилотных авто на Паралимпиаде из-за аварии

Харьковчанин завоевал в Токио пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

"Золото" Крипак получил на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 100-метровке на спине, дистанции 400 метров вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием.

На летних Паралимпийских играх в Токио Украина получила 98 наград и стала шестой в общекомандном зачете.

В конце августа бронзовая призерша Токио-2020 борец Ирина Коляденко решила отдать квартиру в Ирпене, которую получила от местной власти за успешное выступление, своему тренеру Владимиру Яременко.

Кумбер Елизавета

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.