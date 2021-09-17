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Крипак получил звание Героя Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 12:53
Крипак получил звание Героя Украины - Фото
Крипаку присвоили звание Героя Украины (Скриншот Facebook Офіс Президента України)

Украинский пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом летних Паралимпийских игр в Токио-2020, получил звание Героя Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ в ходе встречи с участниками Паралимпиады.

Награду спортсмену вручили за "выдающиеся спортивные достижения, проявление самоотверженности и воли к победе, утверждение международного авторитета Украины".

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Харьковчанин завоевал в Токио пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

"Золото" Крипак получил на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 100-метровке на спине, дистанции 400 метров вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием.

  • На летних Паралимпийских играх в Токио Украина получила 98 наград и стала шестой в общекомандном зачете.
  • В конце августа бронзовая призерша Токио-2020 борец Ирина Коляденко решила отдать квартиру в Ирпене, которую получила от местной власти за успешное выступление, своему тренеру Владимиру Яременко.
Кумбер Елизавета
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паралимпиец Спорт герой украины паралимпиада Максим Крипак
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