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Лига чемпионов. "Шахтер" на последних секундах упустил победу в матче с "Шерифом"

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 07:29
Лига чемпионов.
Шахтер 1:1 Шериф, Лига чемпионов (фото - ЕРА)

Донецкий "Шахтер" на последних секундах упустил победу в матче с "Шерифом" в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков.

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Украинский клуб доминировал на поле практически весь матч. На 42-й минуте преимущество воплотилось в гол. Сергей Кривцов забросил мяч в штрафную, Фернандо развернулся в окружении защитников и забил ударом в дальний от вратаря угол.

Лига чемпионов. "Шахтер" на последних секундах упустил победу в матче с "Шерифом"

"Шахтер" продолжил натиск во втором тайме, в частности опасные моменты были у Тете и Михаила Мудрика. Однако на 90+3-й последней минуте матча "горняки" пропустили. Бобан Николов воспользовался суматохой в штрафной площадке и с близкого расстояния поразил ворота Никиты Шевченко, который в концовке матча заменил Андрея Пятова.

Лига чемпионов. "Шахтер" на последних секундах упустил победу в матче с "Шерифом"

1:1. "Шахтер" так и не смог добыть хотя бы одну победу в ЛЧ и вылетает из еврокубков, заняв последнее место в группе с двумя очками в активе. "Шериф" будет играть в плей-офф Лиги Европы, поскольку занял третье место.

После матча тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби сетовал на нереализацию моментов и говорил, что его команда должна была побеждать со счетом 5:0, передает пресс-служба донецкого клуба.

"На последних секундах мы пропустили гол из-за ошибки, но проблема не такая. Когда ты должен закрывать матч, когда нужно забить гол, ты должен забить – и точка. А если делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца", – сказал он.

  • Сегодня "Динамо" сыграет заключительный матч в ЛЧ против лиссабонской "Бенфики". Киевляне досрочно вылетели из еврокубокв, как и луганская "Заря", которая выступает в Лиге конференций УЕФА.

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Марк Сировой
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