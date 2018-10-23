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23.10.2018, 23:53

Лига чемпионов: "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити"

Лига чемпионов: "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" - Фото
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Матч закончился со счетом 0:3

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23 октября в 3-ем туре Лиги чемпионов "Шахтер" принимал в Харькове "Манчестер Сити". Игра закончилась со счетом 0:3.

Голы забили: 

На 30-й минуте Давид Силва открывает счет ударом с лета левой ногой.

Через пять минут Эмерик Лапорт забивает второй мяч в ворота "Шахтера" - он пробил головой в правую "девятку" после подачи углового.

Во втором тайме на 70-й минуте игры Бернарду Силва увеличивает разрыв в счете - мяч влетел в сетку ворот срикошетив от левой стойки.

В параллельном матче группы F "Лион" на выезде сыграл вничью с "Хоффенхаймом" - 3:3.

Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 6 очков, "Лион" - 5, "Хоффенхайм" - 2, "Шахтер" - 2.

21 октября сообщалось, что нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси сломал руку во время матча чемпионата Испании против "Севильи" и потому пропустит следующую игру с мадридским "Реалом". 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, фк шахтер, манчестер сити
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