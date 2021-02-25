Лига чемпионов. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

В УЕФА определились с кандидатами на звание лучшего игрока второй недели плей-офф Лиги чемпионов. В список номинантов попали игроки "Челси", "Баварии", "Реала" и "Манчестер Сити".

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Лучшим игроком недели может стать:

- Оливье Жиру из "Челси" (победный гол в матче с "Атлетико" – 1:0)

- Роберт Левандовски из "Баварии" (гол в матче с "Лацио" – 4:1)

- Жоау Канселу из "Манчестер Сити" (ассист в матче с "Боруссией" М – 2:0)

- Ферлан Менди из "Реала" (победный гол с "Аталантой" – 1:0)

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

В июне 2020 года украинец забил мощный гол и стал лучшим игроком матча Серии А: видео.

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Дарья Мостовая

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