Лига чемпионов. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели
25.02.2021, 14:58
Роберт Левандовски (фото - FIFA.com)
В УЕФА определились с кандидатами на звание лучшего игрока второй недели плей-офф Лиги чемпионов. В список номинантов попали игроки "Челси", "Баварии", "Реала" и "Манчестер Сити".
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Лучшим игроком недели может стать:
- Оливье Жиру из "Челси" (победный гол в матче с "Атлетико" – 1:0)
- Роберт Левандовски из "Баварии" (гол в матче с "Лацио" – 4:1)
- Жоау Канселу из "Манчестер Сити" (ассист в матче с "Боруссией" М – 2:0)
- Ферлан Менди из "Реала" (победный гол с "Аталантой" – 1:0)
Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.
- В июне 2020 года украинец забил мощный гол и стал лучшим игроком матча Серии А: видео.
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