Лига Европы. Домашние матчи "Зари" пройдут с болельщиками: анонс игр

Несмотря на эпидемию коронавируса, власти Запорожья готовятся к проведению игр с болельщиками

Луганская "Заря" намерена провести все три домашних матча группового этапа Лиги Европы с болельщиками. Об этом идет речь в постановлении Запорожского исполкома.

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Речь идет о матчах, которые состоятся, 29 октября – "Заря" (Луганск)- "Брага" (Португалия), 5 ноября – "Заря" (Луганск) – АЕК (Греция), 3 декабря – "Заря" (Луганск) – "Лестер" (Англия).

Власти Запорожья готовятся к проведению игр с болельщиками, полиция обеспечит безопасность возле стадиона с учетом посещения зрителей, которые могут приехать из других стран.

В матче с португальской "Брагой" Минздрав разрешил заполнить стадион "Славутич-Арена" на 15%.

22 октября в первом матче группового турнира Лиги Европы украинский ФК "Заря" проиграл британскому клубу "Лестер".

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Арина Толина

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