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Ломаченко победил Ортиса, став на шаг ближе к бою за звание абсолютного чемпиона мира

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 06:41
Ломаченко победил Ортиса, став на шаг ближе к бою за звание абсолютного чемпиона мира - Фото
Фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО) единогласным решением судей: 115-113, 116-112, 117:111.

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Бой, продолжавшийся все 12 раундов, стал главным поединком большого боксерского вечера, состоявшегося в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон Сквер Гарден.

После победы над Ортисом Ломаченко, скорее всего, станет претендентом на бой с американцем Девином Хейни, абсолютным чемпионом в легком весе. Он владеет чемпионским поясом WBC с 2019 года, а в июне 2022 года получил еще три – WBA (Super), IBF, WBO.

Хейни – самый молодой абсолютный чемпион в истории и теперь ждет Ломаченко.

Андрій Водяний
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Василий Ломаченко бокс
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