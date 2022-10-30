Ломаченко победил Ортиса, став на шаг ближе к бою за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО) единогласным решением судей: 115-113, 116-112, 117:111.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бой, продолжавшийся все 12 раундов, стал главным поединком большого боксерского вечера, состоявшегося в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон Сквер Гарден.

После победы над Ортисом Ломаченко, скорее всего, станет претендентом на бой с американцем Девином Хейни, абсолютным чемпионом в легком весе. Он владеет чемпионским поясом WBC с 2019 года, а в июне 2022 года получил еще три – WBA (Super), IBF, WBO.

Хейни – самый молодой абсолютный чемпион в истории и теперь ждет Ломаченко.

Предыдущий раз в ринге Ломаченко появлялся десять месяцев назад, когда победил боксера из Ганы Ричарда Комми.

В марте Ломаченко в результате войны отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.