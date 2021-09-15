Луческу о ничье "Динамо" и "Бенфики": Позитивный результат, но остался осадок

Нулевая ничья "Динамо" с "Бенфикой" в Лиге чемпионов – позитивный результат, но есть осадок из-за отмененного гола Николая Шапаренко на последней минуте матча. Об этом заявил после игры главный тренер киевлян Мирча Луческу, передает пресс-служба столичного клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Луческу отметил, что "Бенфика" – сильный соперник, который доминировал большую часть матча, ведь "Динамо" сознательно отдало инициативу ради компактности в обороне.

"Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие голевые моменты и забили мяч, я был бы доволен результатом, а так остался осадок из-за отмененного гола… Считаю, ничья – это позитивный результат. Обнадеживает, что мы не пропустили, это важно", – сказал Луческу.

Он также сказал, что "Динамо" могло сыграть этот матч только так, как сделало это – не давать свободных зон португальцам.

"Мы не могли играть наравне с "Бенфикой", поскольку они техничнее и опытнее. Могли играть только на уровне разума, организации игры. Выходить из-под прессинга и искать моменты у других ворот", – объясняет наставник.

Луческу не исключает, что в ответном матче в Лиссабоне "Бенфика" будет атаковать, а "Динамо" – ловить ее на контратаках. "Нам необходимо обороняться и искать свое счастье у чужих ворот", – подчеркнул он.

Вчера "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Шапаренко забил гол на последней минуте матча, однако судья посмотрел повтор на системе VAR и отменил взятие ворот из-за офсайда у автора голевой передачи – Дениса Гармаша.

Сегодня в группе ЛЧ стартует "Шахтер". Дончане сыграют с молдавским "Шерифом", а в параллельном поединке "Интер" Милан будет играть с мадридским "Реалом".

Читайте также: Футболист сборной Украины обиделся и захотел уехать из команды посреди сбора – тренер

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.