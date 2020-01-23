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Лучший удар в жизни. Свитолина поразила Australian Open: видео

Лучший удар в жизни. Свитолина поразила Australian Open: видео - Фото
Элина Свитолина (фото - EPA)
23.01.2020, 21:35

"Вероятно лучший удар в моей жизни", - написала спортсменка в Twitter

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала эффектный дроп-шот в матче с американкой Лорен Дэвис.

"Вероятно лучший удар в моей жизни", - написала Свитолина в Twitter.

Украинка победила со счетом 6: 2, 7: 6 (8: 6).

Дроп-шот – это резаный укороченный удар, который ставит соперника в тупик. Удар выполняется с обратным вращением, поэтому мяч, коснувшись части поля противника близко к сетке, тут же сам перелетает обратно, спортсмен просто не успевает отбить его. Это один из самых эффектных технических приемов в теннисе. 

14 января сообщалось, что Открытый чемпионат Австралии по теннису оказался под угрозой срыва из-за качества воздуха в Мельбурне – одна из спортсменок вынуждена была прервать поединок, потому что почувствовала себя плохо.

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Элина Свитолина теннис Australian Open
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