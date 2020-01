Лучший удар в жизни. Свитолина поразила Australian Open: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала эффектный дроп-шот в матче с американкой Лорен Дэвис.

"Вероятно лучший удар в моей жизни", - написала Свитолина в Twitter.

Украинка победила со счетом 6: 2, 7: 6 (8: 6).

Probably the shot of my life @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX