Лунин выиграл Лигу чемпионов: на главный трофей Европы повязал украинский флаг – фото

Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл Лигу чемпионов в составе "Реала".

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В ночь с 28 на 29 мая в пригороде Парижа Сен-Дени мадридский клуб победил в финале ЛЧ английский "Ливерпуль" со счетом 0:1. Единственный гол забил на 59-й минуте бразилец Винисиус Джуниор. "Реал" выиграл ЛЧ 14-й раз, это абсолютный рекорд. У ближайшего преследователя, "Милана", в активе есть лишь семь побед в этом турнире.

Лунин провел весь матч в запасе. В воротах играл его конкурент – звезда мирового футбола Тибо Куртуа. По данным пресс-службы УЕФА, бельгийский голкипер сделал девять сейвов и стал в итоге лучшим игроком матча.

Лунин, хоть и не провел в этом розыгрыше Лиги чемпионов ни минуты на поле, стал третьим украинцем, который выигрывал ЛЧ (после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука). После матча он повязал флаг Украины на Кубок чемпионов – главный футбольный трофей Европы.

"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и том, что происходит. Надеюсь, этот момент и эта игра подарили украинцам улыбки", – подписал в Instagram фото с трофеем Лунин.

Лунин – воспитанник красноградской ДЮСШ, харьковского "Арсенала", "Металлиста" и "Днепра".

Взрослую карьеру начинал в "Днепре" и луганской "Заре". В 2018 году перешел в "Реал" Мадрид, на правах аренды играл в Испании за "Леганес", "Реал" Вальядолид и "Реал" Овьедо.

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Марк Сировой

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